Schimbările de portofolii propuse de USR au stârnit o reacție critică din partea lui Sorin Grindeanu, care a avertizat că Guvernul nu ar trebui să fie un loc pentru „ucenicie”. Liderul social-democrat a subliniat importanța unei experiențe profesionale solide, dând ca exemplu negativ situația de la Ministerul Mediului, unde consideră că specializarea se face chiar la locul de muncă. În viziunea sa, un membru al Executivului trebuie să dețină un bagaj de cunoștințe care să îl recomande pentru funcție încă din prima zi, evitând astfel etapa de învățare a atribuțiilor de bază după numire.

În replică, președintele USR, Dominic Fritz, a susținut argumentat noile nominalizări, evidențiind competențele specifice ale celor doi candidați.

Radu Miruță (propus pentru Apărare). Deși în prezent deține portofoliul Economiei, mutarea sa la Ministerul Apărării este considerată o evoluție firească. USR motivează această alegere prin implicarea sa directă în Programul SAFE și prin capacitatea de a face legătura între nevoile armatei și industria națională de apărare.

Irineu Darău (propus pentru Economie): Nominalizarea sa se bazează pe o carieră de 15 ani în sectorul privat, experiență despre care partidul susține că va aduce un plus de eficiență și pragmatism activității ministeriale.

Astfel, în timp ce PSD pune accent pe parcursul administrativ și experiența politică anterioară, USR își apără propunerile mizând pe rigoarea demonstrată în guvernare și pe expertiza adusă din mediul de afaceri.