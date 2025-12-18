Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi, cercetează două persoane, cu vârste de 16 şi 18 ani, pentru viol săvârşit asupra unui minor, complicitate la această infracţiune şi pornografie infantilă.

Potrivit oamenilor legii, în luna noiembrie 2025, pe un teren viran din apropierea unei localităţi, din judeţul Iaşi, tânărul de 18 ani, exercitând acte de violenţă şi imobilizând-o, ar fi constrâns o minoră, în vârstă de 15 ani, să întreţină mai multe raporturi sexuale.

Anchetatorii spun că minorul de 16 ani ar fi încurajat tânărul de 18 ani şi i-ar fi oferit anumite indicaţii, timp în care ar fi realizat, cu telefonul mobil, un material video în care victima minoră ar fi apărut în ipostaze sexuale explicite, ulterior distribuind, prin intermediul unor reţele de socializare, aceste imagini.

Polițiștii au efectuat două percheziții domiciliare în locuințele celor doi indivizi, unde au descoperit şi ridicat dispozitive de stocare a datelor.

La data de 17 decembrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi ”au dispus reţinerea celor două persoane, iar joi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi cu propunere de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile”.