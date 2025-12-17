Este vorba despre profesorul universitar Corneliu Gaşpar, care preda disciplina „Etică şi integritate academică” la Universitatea de Ştiinţele Vieţii (USV) din Iaşi.

Ancheta în acest caz a pornit după ce o studentă a reclamat faptul că pe 9 iulie, după un examen, profesorul Corneliu Gaşpar ar fi invitat-o în birou şi ar fi forţat-o să întreţină un raport sexual oral cu acesta.

Tânăra l-a reclamat la Poliţie, în timp ce conducerea universităţii a demarat o anchetă internă, în urma căreia profesorului i-a fost desfăcut contractul de muncă.

”În baza probatoriului administrat, la data de 16 decembrie, bărbatul de 57 de ani a fost reţinut, pentru 24 de ore, de către poliţişti. La aceeaşi dată, acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi şi Judecătoriei Iaşi, astfel că instanţa a dispus luarea măsurii arestării preventive a acestuia, pentru 30 de zile”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Judeţului Iaşi.