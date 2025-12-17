Scandal de proporții la Universitatea de Ştiinţele Vieţii din Iaşi. Profesor universitar arestat după ce a violat o studentă pentru ca aceasta să promoveze un examen

Scandal de proporții la Universitatea de Ştiinţele Vieţii din Iaşi
Scandal de proporții la Universitatea de Ştiinţele Vieţii din Iaşi

Universitatea de Ştiinţele Vieţii (USV) din Iaşi este în centrul unui scandal de proporții, după ce un profesor în vârstă de 57 de ani, acuzat că violat o studentă pentru ca aceasta să promoveze un examen, a fost arestat. 

Este vorba despre profesorul universitar Corneliu Gaşpar, care preda disciplina „Etică şi integritate academică” la Universitatea de Ştiinţele Vieţii (USV) din Iaşi.

Ancheta în acest caz a pornit după ce o studentă a reclamat faptul că pe 9 iulie, după un examen, profesorul Corneliu Gaşpar ar fi invitat-o în birou şi ar fi forţat-o să întreţină un raport sexual oral cu acesta.

Tânăra l-a reclamat la Poliţie, în timp ce conducerea universităţii a demarat o anchetă internă, în urma căreia profesorului i-a fost desfăcut contractul de muncă.

”În baza probatoriului administrat, la data de 16 decembrie, bărbatul de 57 de ani a fost reţinut, pentru 24 de ore, de către poliţişti. La aceeaşi dată, acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi şi Judecătoriei Iaşi, astfel că instanţa a dispus luarea măsurii arestării preventive a acestuia, pentru 30 de zile”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Judeţului Iaşi.