Incidentul s-a petrecut pe petrecut pe Drumul European (DE) 581, pe ruta între Huși – Albița.

”La primul apel a fost anunțată o posibilă victimă. A fost trimisă o ambulanță SAJ C2 cu medic din substația Huși”, au confirmat reprezentanții SAJ Vaslui.

Potrivit reprezentanților instituției, situația la fața locului s-a dovedit a fi mult mai gravă, decât a fost sesizată la primul apel dat la 112, în sensul că pompierii au constant că în accident este implicată o cisternă încărcată cu nu mai puțin de 25 de tone de GPL.

În urma acestui incident, șoferul cisternei a fost rănit, dar s-a autoevacuat, până la sosirea echipajelor ISU.

”Secția de pompieri Huși s-a deplasat la accidentul rutier produs la ieșire din localitatea Râșești, unde o cisternă s-a răsturnat. Autocisterna transportă aproximativ 25 tone motorină. În urma accidentului a rezultat o victimă (șoferul autocisternei) care s-a autoevacuat. Pentru gestionarea situației de urgență se intervine cu o autospecială de stingere încadrată cu 6 militari. Misiunea este în dinamică”, au transmis reprezentanții ISU Vaslui.

Pompierii spun că situația de la Râșești este asemănătoare cu cea de pe varianta municipiului Bârlad, unde pompierii vasluieni au muncit mai multe zile pentru a repune pe roți o cisternă încărcată cu GPL.