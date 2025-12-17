Fenomenul cunoscut sub numele de „Christmas Blues” sau „Sindromul Grinch” transformă sărbătorile în perioade de depresie temporară, marcată de epuizare emoțională și presiuni sociale.​

Consumismul exagerat domină lista motivelor, cu goana după cadouri în centre comerciale aglomerate, risipă alimentară și costuri ridicate pentru decorațiuni.

Presiunea socială agravează situația: reuniuni familiale obligatorii, zâmbete false și interacțiuni cu rude nedorite accentuează singurătatea și conflictele nerezolvate. Aproape 40% dintre respondenți blamează relațiile familiale, 36% rudele de la masă, iar alți 39% suprasolicitarea profesională combinată cu termene limită, conform Mediafax.​

Un studiu din British Medical Journal relevă o rețea cerebrală specifică Crăciunului, implicând zone senzoriale, motorii și emoționale activate de amintiri trecute.

Cei cu asocieri pozitive experimentează plăcere, în timp ce pentru alții, tradițiile negative declanșează anxietate recurentă. Doar 42% declară dragoste pentru Crăciun, restul de 58% îl consideră o povară.​

Psihologii recomandă reducerea ritmului, respirație conștientă și acceptarea tristeții ocazionale pentru a diminua presiunea.

Rezolvarea conflictelor pe parcursul anului și înlocuirea aparențelor cu empatie reală pot transforma sărbătorile într-o oportunitate de liniște. Bunătatea față de sine și ceilalți rămâne soluția simplă propusă.