Premierul justifică suma mică strânsă de la buget în urma măsurilor prin faptul că sunt prea puțini oameni în câmpul muncii, adică prea puțini care cotizează.

„În România lucrează prea puțini oameni. Acesta este adevărul. Nu poți să ai mai multe taxe încasate la bugetul de stat decât de la cei care lucrează în economie. Ai puțini oameni care lucrează în economie, ai puține taxe și impozite.

Soluția nu este să mărești taxele, ci soluția este să ți le încasezi pe cele care le-ai stabilit deja, asta e o altă problemă, dar ține de capitolul bugetar și măsura de bază este să faci în așa fel încât să ai mai mulți oameni în economie. E o problemă care ține de capacitatea companiilor de a-și recruta forță de muncă, ține de competitivitate, ține de echitate socială.

Asta este un element foarte important. Apoi, într-o economie sunt lucruri care sunt coloana vertebrală a unei economii. Gândiți-vă la energie. Prețul energiei, siguranța asigurării acesteia, tot ce înseamnă de la electricitate la gaz, sunt coloana vertebrală a oricărei economii, pentru că costurile acestor componente se regăsesc în orice produs pe care îl cumpărăm și ține și de competitivitatea noastră externă.”, a declarat Ilie Bolojan.