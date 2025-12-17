Von der Leyen a prezentat în Parlament opțiunile pentru Consiliul European de joi: una bazată pe active rusești de circa 210 miliarde de euro blocate în UE, în special în Belgia, și alta pe împrumuturi din bugetul comunitar. Belgia se opune utilizării activelor, temându-se de riscuri financiare dacă Rusia cere rambursări, dar decizia se ia cu majoritate calificată.​

„Am propus două opțiuni diferite pentru acest Consiliu European. Una bazată pe active și una bazată pe împrumuturi ale UE. Și va trebui să decidem în ce direcție vrem să mergem, ce cale vrem să urmăm”, a declarat Ursula von der Leyen în Parlamentul European, potrivit Politico.

„Dar un lucru este foarte, foarte clar. Trebuie să luăm decizia de a finanța Ucraina pentru următorii doi ani în acest Consiliu European”, a adăugat președinta Comisiei Europene.

Von der Leyen a insistat că „Europa trebuie să fie responsabilă pentru securitatea sa”, sprijinirea Ucrainei fiind „cel mai important act de apărare europeană”. Summitul e crucial pe fondul războiului, cu garanții propuse pentru statele membre împotriva represaliilor ruse.

„Nu există un act mai important de apărare europeană decât sprijinirea apărării Ucrainei. Următoarele zile vor reprezenta un pas crucial pentru a asigura acest lucru”, a declarat Ursula von der Leyen.

Estimările FMI și Comisiei arată că Ucraina are nevoie de 137 de miliarde de euro în 2026-2027, Europa acoperind două treimi (90 de miliarde), restul venind de la aliați precum SUA. Sprijinul vizează bugetul de stat ucrainean și industria de apărare, pentru a permite negocieri „din poziție de forță”.​