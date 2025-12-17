Președintele Donald Trump a declarat marți că va ține un discurs în direct miercuri, la ora locală 21:00 (4:00 AM ora României), de la Casa Albă, scrie ABC News.

„A fost un an minunat pentru țara noastră, iar CE E MAI BUN ABIA ACUM URMEAZĂ!”, a scris Trump pe platforma sa, cu majuscule.

„Aștept cu nerăbdare să vă văd”, a mai afirmat liderul american.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a făcut aluzie la discursul lui Trump într-o întâlnire cu reporterii marți, spunând că acesta va vorbi despre „realizările istorice” înregistrate de administrația sa în ultimul an și despre ce se așteaptă să urmeze.

„Va fi un discurs foarte bun. Tocmai am fost în Biroul Oval cu președintele și am discutat despre asta. El va vorbi mult despre realizările din ultimele 11 luni, despre tot ce a făcut pentru a readuce măreția țării noastre și despre tot ce intenționează să facă în continuare pentru a continua să ofere rezultate poporului american în următorii trei ani”, a spus Leavitt.