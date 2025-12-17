Mai multe persoane au ajuns în fața anchetatorilor după ce trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost deshumat. Potrivit surselor Realitatea PLUS, nepoata acesteia nu ar fi făcut declarații care să confirme o moarte suspectă. Până în acest moment, iubitul cu 50 de ani mai tânăr al fostei judecătoare este singurul care nu a fost încă audiat.

Medicii legiști au făcut autopsia și au stabilit că pe corpul femeii nu există urme de violență. A fost exclusă și varianta ca fostul ministru al Justiției să fi fost strangulat. Potrivit specialiștilor, Rodica Stănoiu a murit în urma unui stop cardiac. Însă, nu se cunoaște cauza infarctului.

Au fost prelevate și probe toxicologice, iar rezultatul acestor analize poate întârzia până la o lună, timp în care dosarul penal rămâne deschis.

În tot acest timp, iubitul Rodicăi Stănoiu a stârnit o serie de controverse uriașe în spațiul public. Bărbatul de 33 de ani a fost surprins de mai multe ori la notariat la doar o săptămână de la moartea partenerei sale. Mai mult, iubitul fostei judecătoare a fost cel care a grăbit procesul de externare al femeii.

Mai mult, surse din anchetă spun că individul ar fi încercat să ridice certificatul fiscal, însă nu i-a fost dat.