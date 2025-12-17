Nepoata Rodicăi Stănoiu, chemată la audieri. Demersurile halucinante ale iubitului cu 50 de ani mai tânăr, noi detalii din anchetă

Misterul morții Rodicăi Stănoiu continuă să se adâncească! Nepoata fostei judecătoare a fost chemată la audieri, alături de mai mulți apropiați. Între timp, medicii legiști au stabilit în urma autopsiei, că Rodica Stănoiu a murit din cauza unui stop cardiac. Între timp a avut loc și o ceremonie de reînhumare a trupului neînsuflețit al fostei magistrate. 

Mai multe persoane au ajuns în fața anchetatorilor după ce trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost deshumat. Potrivit surselor Realitatea PLUS, nepoata acesteia nu ar fi făcut declarații care să confirme o moarte suspectă. Până în acest moment, iubitul cu 50 de ani mai tânăr al fostei judecătoare este singurul care nu a fost încă audiat. 

Medicii legiști au făcut autopsia și au stabilit că pe corpul femeii nu există urme de violență. A fost exclusă și varianta ca fostul ministru al Justiției să fi fost strangulat. Potrivit specialiștilor, Rodica Stănoiu a murit în urma unui stop cardiac. Însă, nu se cunoaște cauza infarctului.

Au fost prelevate și probe toxicologice, iar rezultatul acestor analize poate întârzia până la o lună, timp în care dosarul penal rămâne deschis.

În tot acest timp, iubitul Rodicăi Stănoiu a stârnit o serie de controverse uriașe în spațiul public. Bărbatul de 33 de ani a fost surprins de mai multe ori la notariat la doar o săptămână de la moartea partenerei sale. Mai mult, iubitul fostei judecătoare a fost cel care a grăbit procesul de externare al femeii.

Mai mult, surse din anchetă spun că individul ar fi încercat să ridice certificatul fiscal, însă nu i-a fost dat. 