Procurorii anticorupție i-au vizat pe Nedelcea Constantin-Flavius, fost secretar de stat, acuzat de instigare la abuz în serviciu în formă continuată; Hotcă Sebastian-Ioan, vicepreședinte ANPC cu atribuții de președinte, pentru abuz în serviciu; Anghel Paul-Silviu, director general Control și Supraveghere Piață, pentru șantaj; și Vasile Elena-Mirela, director general Economic și Resurse Umane, pentru complicitate la șantaj. Toți sunt trimiși în judecată în stare de libertate, dosarul ajungând la Curtea de Apel București.​

În perioada octombrie 2024 - ianuarie 2025, Hotcă ar fi instigat de Nedelcea să mute temporar persoana vătămată V.I.C. de la conducerea Comisariatului Caraș-Severin pe o funcție inferioară la ANPC, încălcând OUG 57/2019, pentru a favoriza un protejat politic angajat în 2023.

La 29 august 2024, Anghel, cu sprijinul Vasile, ar fi exercitat presiuni prin amenințări asupra V.I.C. să renunțe la post.​

Paul Anghel a negat acuzațiile pe Facebook, afirmând că nu se ascunde și va dovedi nevinovăția în instanță, susținând că a deranjat interese mari prin munca sa în protecția consumatorilor.

Curtea de Apel București a permis revenirii șefilor ANPC în funcții, ridicând interdicțiile anterioare.