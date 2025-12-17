Fost secretar de stat în Ministerul Economiei și șefi ANPC, trimiși în judecată de DNA pentru abuz în serviciu și șantaj

DNA a trimis în judecată un fost secretar de stat în Ministerul Economiei și șefi din ANPC pentru abuz în serviciu, instigare și șantaj. Acuzațiile vizează mutări ilegale de funcții în instituție, motivate de interese politice.​

Procurorii anticorupție i-au vizat pe Nedelcea Constantin-Flavius, fost secretar de stat, acuzat de instigare la abuz în serviciu în formă continuată; Hotcă Sebastian-Ioan, vicepreședinte ANPC cu atribuții de președinte, pentru abuz în serviciu; Anghel Paul-Silviu, director general Control și Supraveghere Piață, pentru șantaj; și Vasile Elena-Mirela, director general Economic și Resurse Umane, pentru complicitate la șantaj. Toți sunt trimiși în judecată în stare de libertate, dosarul ajungând la Curtea de Apel București.​

În perioada octombrie 2024 - ianuarie 2025, Hotcă ar fi instigat de Nedelcea să mute temporar persoana vătămată V.I.C. de la conducerea Comisariatului Caraș-Severin pe o funcție inferioară la ANPC, încălcând OUG 57/2019, pentru a favoriza un protejat politic angajat în 2023.

La 29 august 2024, Anghel, cu sprijinul Vasile, ar fi exercitat presiuni prin amenințări asupra V.I.C. să renunțe la post.​

Paul Anghel a negat acuzațiile pe Facebook, afirmând că nu se ascunde și va dovedi nevinovăția în instanță, susținând că a deranjat interese mari prin munca sa în protecția consumatorilor.

Curtea de Apel București a permis revenirii șefilor ANPC în funcții, ridicând interdicțiile anterioare.