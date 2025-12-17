„Pe legislația în vigoare, domnul prim-ministru Bolojan este obligat să majoreze salariul minim. Așadar, opiniile sale pe acest subiect sunt irelevante în fața obligației legale. Probabil se gândește la o derogare de la lege printr-o ordonanță de urgență. Sfatul meu este să nu se joace cu focul!”, a avertizat Budăi într-o postare pe Facebook.

Social-democratul a precizat că salariul minim pentru anul 2026 trebuie să se situeze „între 47% și 52% din salariul mediu brut”, care în luna octombrie a ajuns la 9.152 lei. Astfel, potrivit calculelor sale, nivelul minim ar trebui stabilit între 4.300 și 4.760 de lei.

Budăi a criticat, totodată, pozițiile reprezentanților USR, afirmând că „salariul minim nu se stabilește din pix”. Acesta a pledat pentru menținerea scutirii de taxe pentru primii 300 de lei din salariul minim și a reluat propunerea PSD privind introducerea impozitării progresive, care ar reduce povara fiscală pe salariile mici.

„Iar dacă PNL și USR vor cu adevărat să susțină mediul de afaceri, atunci să accepte propunerea PSD privind impozitarea progresivă, cu scăderea de taxe pe salariile mici, deci și pe salariul minim, ceea ce implică un cost mai mic al forței de muncă pentru firme.”, a transmis liderul social-democrat.