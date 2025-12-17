Funcția în care a fost numită oengista era destinată Partidul Social Democrat conform acordului din coaliția de guvernare.

Oana Țoiu impune o oengistă în MAE!

Surse politice au confirmat faptul că tensiunile cresc în coaliția de guvernare după ce săptămâna trecută cei de USR, în numele unei false reforme, și-au numit oamenii în funcții de secretar de stat chiar dacă acestea reveneau social democraților conform protocolului din coaliție, conform tonews.ro.

La propunerea Ministrului de Externe, Oana Toiu, pe data de 10 decembrie, premierul Ilie Bolojan a semnat decretul de numire în funcția de secretar de stat pe Clara Volintiru. Aceasta ar urma să coordoneze portofoliul pentru relații interinstituționale și cooperare pentru dezvoltare și drepturile omului.

“Prim ministrul Ilie Bolojan a numit-o, la data de 10 decembrie 2025, pe doamna Clara-Alexandra Volintiru în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

În cadrul MAE, Clara Volintiru va coordona portofoliul pentru relații interinstituționale, cooperare pentru dezvoltare și drepturile omului. Anterior numirii în funcția de secretar de stat, Clara Volintiru a ocupat funcția de director regional al Black Sea – German Marshall Fund și cea de profesor universitar în cadrul Departamentului de Relații Economice Internaționale, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București (ASE).

Clara Volintiru întărește și completează echipa de conducere a MAE, expertiza sa academică fiind dublată de experiența de management a unui think-tank transatlantic de anvergură”, se arată în anunțul emis de Centrul de Presă MAE.

Cine este Clara Volintiru

Clara Volintiru este o figură cunoscută în mediul ONG-urilor. Potrivit CV-ului, Clara a ocupat din anul 2022 funcția de Director Regional pentru Regiunea Mării Negre în cadrul German Marshall Fund of the United States (GMF) / Transatlantic Foundation (TF), una dintre cele mai influente organizații internaționale dedicate cooperării euro-atlantice. De asemenea, cea care a fost propulsată în funcția de secretar de către Oana Țoiu și trecut în CV că a bifat funcțiile de lector / conferențiar / profesor în cadrul Departamentul de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Bucureșt, din anul 2014 până în prezent.

Volintiru, elogii pentru Oana Țoiu

În luna iunie a acestui an, Clara Volintiru s-a numărat printre cei mai vocali susținători ai Oanei Țoiu atunci când aceasta a fost nominalizată pentru funcția de ministru al afacerilor externe chiar dacă pregătire profesională nu o recomanda pentru o astfel de funcție. La momentul respectiv, Volintiru a susținut că numirea Oanei Țoiu este “mai mult decât binevenită”.

„O schimbarea de generație pe un portofoliu atât de complex cum este Ministerul de Externe și o nominalizare outside the box (n.r. neconvențională) poate să avanseze mai bine lucrurile în condițiile în care ea a dovedit că este un partener respectat în rețele internaționale”, declara Clara Volintiru, pentru hotnews.ro.

Cum orice faptă bună nu rămâne nerecompensată, șapte luni mai târziu, Clara Volintiru a fost “premiată” cu funcția de secretar de stat. Sub pretextul oamenii lor nu sunt buni, sunt sinecuri – cazul Tamilă Cristescu – Oana Țoiu, cu un tupeu caracteristic USR și în numele reformei de la MAE propune spre numirea în funcția de secretar de stat pe “fana nr 1”.

De ce este numirea considerată o încălcare a acordului de coaliție

Conform negocierilor inițiale din coaliție, funcțiile de secretar de stat sunt distribuite proporțional, iar postul ocupat de Volintiru ar fi revenit social-democraților. În PSD se vorbește despre faptul că această numire a fost forțată, fără consultări inițiale și fără un acord inițial in coaliție, iar decizia reprezintă o încălcare flagrantă a protocolului semnat de partidele din coaliție.