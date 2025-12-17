Prin aceste demersuri, AUR exercită controlul parlamentar legitim asupra unui Guvern care a tolerat derapaje grave, eșecuri repetate și o degradare accelerată a încrederii publice în instituțiile fundamentale ale statului.

Moțiunea împotriva ministrului Afacerilor Interne sancționează politizarea profundă a MAI, menținerea prelungită și suspectă a conducerilor interimare din inspectoratele de poliție, ingerințele în concursurile pentru funcții de conducere și vulnerabilizarea gravă a ordinii publice. Sub actuala conducere, combaterea criminalității organizate, a traficului de droguri și a violenței a devenit ineficientă, iar România a fost exclusă din programul Visa Waiver, pe fondul existenței unor rețele de trafic de persoane operate cu complicități instituționale evidente.

Mai mult, forțele de ordine au fost transformate în instrumente de intimidare politică, inclusiv în contexte electorale, prin restrângerea abuzivă a drepturilor cetățenești și folosirea disproporționată a forței împotriva manifestărilor pașnice.

Cea de-a doua moțiune vizează Ministerul Justiției și denunță eșecul managerial major în asigurarea unui act de justiție eficient, previzibil și echitabil. Durata excesivă a proceselor, blocajele sistemice, protestele prelungite ale magistraților și lipsa oricărei reacții ferme din partea ministrului au afectat direct drepturile fundamentale ale cetățenilor. Justițiabilii, victimele infracțiunilor și mediul economic au fost lăsați fără protecție reală, în timp ce promisiunile din programul de guvernare au rămas literă moartă.

Absența unor reforme reale, a unei strategii coerente și a asumării răspunderii au adâncit ruptura dintre cetățeni și sistemul judiciar.

Prin aceste moțiuni simple, AUR nu urmărește un joc politic conjunctural, ci trage un semnal de alarmă ferm: România nu mai poate fi guvernată prin improvizație, frică și inacțiune. Siguranța publică și dreptatea nu sunt privilegii, ci obligații ale statului față de cetățeni.

AUR cere asumarea responsabilității politice pentru aceste eșecuri și reafirmă angajamentul său pentru un stat de drept autentic, în care instituțiile lucrează în interesul românilor, nu împotriva lor.

Depunerea acestor moțiuni simple are loc în contextul asumării publice de către AUR a Manifestului „Opoziție totală – opoziție națională”. AUR va folosi toate instrumentele parlamentare pentru a demasca incompetența, abuzurile și eșecul politicilor publice promovate de Guvernul PSD-PNL-USR-UDMR. Moțiunile simple reprezintă prima etapă a unei opoziții ferme, consecvente și fără concesii, în numele românilor afectați direct de deciziile acestei guvernări.