În urmă cu scurt timp, Ilie Bolojan a avut o declarație pentru a dezminți afirmațiile purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, cu privire la căsătoria pe care acesta ar fi avut-o.

Ioana Ene Dogioiu a declarat în urmă cu câteva săptămâni: „Soția domnului Ilie Bolojan și-a plătit din fonduri proprii toate costurile ocazionale pentru deplasarea la Viena, unde l-a însoțit pe premier la un eveniment al comunității românești.”

Astăzi, premierul a dezmințit această informație: „Nu m-am căsătorit recent, uneori afli lucruri noi despre tine.”