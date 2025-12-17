Ilie Bolojan spune că este nevoie de o resetare, pentru că nu pot face o echipă puternică „oamenii care se porcăiesc”.

„E greu să faci echipe puternice. Mâine, dacă astăzi oamenii, iertați-mă, se porcăiesc între ei, coboară critica la un nivel care nu este de natură a crea încredere și eu cred că din aceste dispute între partidele din coaliție, nu câștigă nici unul dintre partidele care sunt în coaliție.

Avem două posibilități: să resetăm lucrurile în această coaliție, să le reașezăm făcând o evaluare ce a mers bine, ce a mers prost și să mergem mai departe, o ipoteză de lucru pe care o consider fezabilă, dacă suntem oameni responsabili, a doua ipoteză de lucru este să continuăm în felul acesta azi cu o moțiune împotriva unui ministru, mâine cu altă moțiune împotriva altui ministru, poimâine un partid îl cheamă pe ministrul celuilalt partid în Parlament, apar invective, critici și degradarea relațiilor se va accentua.

Și asta înseamnă că lucrurile vor degenera și e doar o problemă de timp. Va fi greu ca această coaliție să mai funcționeze.”, a declarat Ilie Bolojan.