Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, a publicat miercuri propuneri pentru a extinde Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM) – prima taxă vamală pe carbon la nivel global – la produse cu pondere mare de oțel și aluminiu, precum mașini de spălat, piese auto, utilaje și construcții.

Taxa, aflată acum în fază pilot, va genera costuri efective din ianuarie 2026, fiind legată de prețul carbonului plătit de firmele UE, iar companiile vor avea termen până în septembrie 2027 pentru a cumpăra certificate.​

Planurile sunt salutate de industria europeană, care le vede ca o modalitate de a închide breșe exploatate de firme străine – în special din China – pentru a evita plata prin „ajustări” strategice ale emisiilor raportate, conform Reuters.

Wopke Hoekstra, comisarul european pentru climă, a subliniat: „Nu cerem nimic în plus, dar nici nimic mai puțin pentru bunurile care intră în UE”. Leon de Graaf, de la „Business for CBAM Coalition”, apreciază focusul pe produsele cu risc mare de relocare a emisiilor.​

UE va impune valori „implicite” de emisii pentru țări care nu raportează corect, crescând astfel facturile CBAM și descurajând practicile de evitare.

Deși criticate de China, India și Africa de Sud, măsurile au determinat aceste state să dezvolte propriile sisteme de preț pe carbon, după anunțul din 2021. 25% din venituri vor compensa producătorii europeni care investesc în tehnologii mai verzi, propunerile necesitând aprobarea statelor membre și a Parlamentului European.