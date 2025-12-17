A trecut aproximativ o lună de la decizia CCR până în momentul în care Senatul a adoptat această modificare. În forma indicată de CCR, cea care a și picat, legea prevedea ca bolnavii de cancer să fie singurii care pot retrage în integralitate suma strânsă la piloanele de pensii private II și III.

CCR a decis, la acel moment, că este o discriminare și că, mai degrabă, prevederea este una subiectivă.

Astăzi senatul a fost modificat acest articol. Mai exact, bolnavii de cancer, la fel ca ceilalți români, vor putea retrage 30% din suma strânsă la pensia privată, iar restul banilor vor fi primiți eșalonat pe o perioadă de 8 ani, echivalentul pensiei minime de 1.281 lei.