„Ascultați-mă, e simplu să pui etichete, e simplu să vii cu sloganuri pe online sau prin parlament, să fugi după oameni și să îi filmezi. E mai greu să să-ți asumi răspunderea să scoți țara dintr-o situație dificilă.

Asta nu este foarte ușor și nu mă iau după înjurături, după strigături și așa mai departe. Dacă ar fi niște oameni care ar fi demonstrat că au făcut ceva dificil, că au construit ceva, știți, când te critică un om serios, te gândești foarte...

Domnule, poate are dreptate, ia să văd ce e de făcut, îmi fac o analiză. Când doar ești înjurat sau te fluieră oameni care nu ai cum să-i mulțumești sau alte agende, îți vezi de treaba ta.”, a declarat Ilie Bolojan.