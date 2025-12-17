Prin utilizarea fondurilor europene dedicate tranziției către energie verde, administrația locală realizează instalarea unei capacități totale de producție de aproximativ 5 MW, obținută prin montarea a aproximativ 13.000 de panouri fotovoltaice.
Beneficii concrete
Implementarea acestor proiecte aduce beneficii directe și măsurabile:
reducerea consumului de energie electrică din surse convenționale;
scăderea costurilor de funcționare ale unităților de învățământ;
reducerea emisiilor de CO₂ asociate consumului de energie;
creșterea gradului de independență energetică a infrastructurii educaționale.
Energia produsă local este utilizată pentru funcționarea curentă a școlilor și grădinițelor, contribuind la stabilizarea cheltuielilor cu utilitățile și la utilizarea mai eficientă a fondurilor publice.