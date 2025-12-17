În București, Târgul de Crăciun powered by PPC luminează trei puncte importante ale orașului: Piața Constituției, Piața Universității și Esplanada Operei Naționale. Roata panoramică, caruselul și leagănul luminos PPC sunt printre cele mai apreciate atracții ale târgului, devenind repere vizuale ale sezonului și printre cele mai îndrăgite locuri instagramabile.



Tot în Capitală, magazinul PPC de pe Bulevardul Mircea Vodă, nr. 30, se transformă într-un adevărat orășel de iarnă. Mii de globuri, steluțe și beculețe conturează unul dintre cele mai spectaculoase decoruri festive, creat pentru a completa experiența sărbătorilor în oraș.



Pentru cei care sunt încă în căutarea cadourilor potrivite, aplicația myPPC, prin secțiunea myRewards, pune la dispoziție oferte speciale de la peste 40 de comercianți, cu reduceri de până la 20%.



Prin toate aceste inițiative, PPC aduce energia sărbătorilor acolo unde oamenii trăiesc și construiesc, an de an, povestea Crăciunului.