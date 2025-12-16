Salariul mediu net la nivel național a ajuns la 5.492 de lei în octombrie 2025, înregistrând o creștere anuală de 4,3%, conform datelor INS. Cu toate acestea, salariul real, ajustat la inflație, a înregistrat o scădere pentru a patra lună consecutivă, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a scăzut.

Deși industria IT revine pe prima poziție în clasamentul salariilor, cu un câștig mediu net de peste 11.800 de lei, ritmul său de creștere anuală (2,3%) este sub media națională, arătând că sectorul își menține poziția datorită nivelului deja ridicat al veniturilor, și nu prin accelerarea creșterilor salariale.

În ciuda încetinirii ritmului de creștere, salariile din IT rămân substanțiale. Adrian Dinu, fondatorul Creasoft, o companie de soluții software, a menționat că „un programator bun costă cel puţin 5.000 de euro brut pe lună”. Un programator senior poate ajunge la 6.000-7.000 de euro brut, iar team leaderii sau CTO pot ajunge până la 9.000 de euro brut.

Cele mai mari creșteri anuale ale salariilor se regăsesc în industria financiară și în industriile energetice și de prelucrare, domenii care funcționează ca motor al creșterilor salariale în economia locală.