Incidentul s-a produs în orașul Guaiba, din statul Rio Grande do Sul, și a fost surprins integral pe camere video, imaginile devenind rapid virale în mediul online.

Vreme catastrofală în Brazilia

Monumentul, amplasat în fața unui magazin local, avea o înălțime de aproximativ 24 de metri și reprezenta un punct de atracție pentru zonă. În urma vântului extrem, care a atins viteze de până la 90 km/h, structura a început să se încline, iar în cele din urmă s-a desprins de pe soclu, prăbușindu-se peste o parcare din apropiere.

Deși momentul a fost dramatic, autoritățile au anunțat că nu au existat victime. Parcarea peste care a căzut statuia era goală, iar niciun autoturism nu a fost avariat. Totuși, localnicii au reacționat rapid, mutându-și mașinile din zonă de teamă că furtuna ar putea provoca pagube suplimentare.

Primarul orașului Guaiba a transmis un mesaj public în cursul zilei de luni, 15 decembrie 2025, precizând că rafalele de vânt au atins intensități neobișnuit de mari și au creat o situație de risc pentru populație. Acesta a subliniat că echipele de intervenție au fost mobilizate imediat, iar autoritățile locale au monitorizat constant evoluția fenomenelor meteo.

Înainte de producerea incidentului, locuitorii au primit alerte de vreme severă pe telefoanele mobile, fiind îndemnați să evite deplasările și să rămână în siguranță. Protecția Civilă și serviciile de infrastructură au intervenit pe parcursul furtunii pentru a preveni eventuale accidente și pentru a limita efectele condițiilor meteorologice extreme.