"Încă de mâine (luni - n.r.), în special în jumătatea nordică a țării, mai ales în nordul Moldovei sau în estul Transilvaniei, maximele vor fi foarte coborâte, 11-12 grade, în timp ce în zonele sudice și sud-vestice vor mai fi posibile valori la nivelul maximelor de până la 20-21 de grade. Inclusiv în Capitală o maximă în jurul la 19-20 de grade.

La munte vor mai fi de interes intensificările de vânt, cu viteze la rafală de 60-70 km pe oră.

Așadar, o săptămână mai rece decât în mod obișnuit, așa arată și estimările pentru următoarea săptămână. Temperaturi sub normalul termic al datei din calendar, cu cele mai mari abateri negative, în special în zona montană și în regiunile intracarpatice", a declarat, duminică, șefa ANM Elena Mateescu, la Realitatea PLUS.