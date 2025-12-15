Trăim în zile în care tehnologia este omniprezentă, fiecare cameră dintr-o locuință având cel puțin un aparat conectat la priză. Din comoditate, mulți nu realizează că există electrocasnice pe care ar trebui să le scoată din priză atunci când nu le folosesc. Chiar dacă par inofensive, acestea continuă să consume energie chiar și când sunt oprite. Acest fenomen, numit de specialiști „consum fantomă”, are efecte semnificative asupra facturii lunare de energie electrică.

Care sunt cei trei consumatori „fantomă”?

Vorbim, în special, despre televizor, încărcător și laptop. Acestea, chiar dacă dau impresia că sunt inactive atunci când nu sunt folosite, continuă să consume energie, care se adună în timp la factură. Oamenii uită să le deconecteze din comoditate, mai ales în cazul televizorului, pe care ar trebui să îl scoată din priză zilnic.

Cea mai inteligentă mișcare, spun specialiștii, este deconectarea acestor aparate pe timpul nopții. Nu doar că acest obicei este benefic pentru mediu și reprezintă o modalitate simplă și eficientă de a reduce factura la energie, dar măsura protejează aparatele și în cazul unor supratensiuni neașteptate, cum ar fi în timpul unei furtuni.