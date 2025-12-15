Cum s-a produs tragedia?

Incidentul s-a produs în jurul orei 07:20, pe Șoseaua Alexandriei, fiind anunțat printr-un apel la numărul de urgență 112. La fața locului au intervenit de urgență echipaje de poliție și ambulanță.

Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, șoferul implicat în accident este un bărbat de 66 de ani, care se afla la volanul autoturismului ce a lovit pietonii. Primele verificări efectuate de polițiști indică faptul că acesta nu ar fi acordat prioritate persoanelor aflate în traversare pe marcajul pietonal.

Victimele sunt o femeie și un bărbat, ambii în vârstă de 38 de ani, alături de copilul lor. Toți trei au fost preluați de echipajele medicale și transportați la o unitate spitalicească pentru investigații și tratament de specialitate.

Testarea șoferului cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ, eliminând suspiciunea consumului de alcool. Cu toate acestea, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, urmând ca, în funcție de concluzii, să fie dispuse măsurile legale care se impun.