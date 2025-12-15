Reprezentanii ISU spun că un autoturism, în care se aflau patru persoane, a ieșit de pe carosabil și a lovit un pieton.

”La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi și Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare și ambulanța de terapie intensivă mobilă SMURD, dar și trei echipaje aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

Aceștia au constatat faptul că cinci persoane, patru care se aflau în autoturism în momentul producerii evenimentului și un pieton, aveau nevoie de îngrijiri medicale”, au precizat pompierii din Botoșani.

Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.