Cum se simte François Bayrou?

Politicianul în vârstă de 74 de ani, care a condus Guvernul Franței în perioada decembrie 2024 – septembrie 2025, se află internat la spitalul din Pau. Potrivit autorităților locale, acesta va rămâne sub observație medicală pentru câteva zile, motiv pentru care și-a suspendat activitatea publică programată în această săptămână.

„Starea sa generală se ameliorează, însă medicii au recomandat continuarea monitorizării. Din acest motiv, domnul Bayrou nu va participa la ședința Consiliului Municipal și nici la reuniunea comunitară planificată pentru joi”, se arată în comunicatul Primăriei Pau. Agenda oficială a edilului a fost anulată temporar.

Anterior internării, François Bayrou a declarat public, pe 5 decembrie, în cadrul unui forum civic organizat la Pau, că se confruntă cu simptome de gripă, potrivit presei locale.

Spitalizarea sa are loc pe fondul unei creșteri accentuate a cazurilor de gripă în Franța. Datele publicate de Santé publique France arată că, la începutul lunii decembrie, toate regiunile țării, cu excepția Corsicii, au intrat în faza de epidemie, pe fondul intensificării activității virale.

François Bayrou este primar al orașului Pau din 2014 și este considerat un candidat cu șanse mari pentru obținerea unui nou mandat la alegerile municipale din luna martie. Până în prezent, acesta nu și-a anunțat oficial intenția de a candida.