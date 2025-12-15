Întâlnirea a reprezentat continuarea discuțiilor pe care Zelenski le avusese cu o zi înainte cu trimisul special american Steve Witkoff și cu Jared Kushner, ginerele și consilierul președintelui american Donald Trump.

Potrivit unei surse oficiale neidentificate, citate de AFP, cele două părți nu au ajuns la un acord privind chestiunile teritoriale, în condițiile în care Washingtonul ar continua să preseze Kievul să cedeze Rusiei întreg teritoriul regiunilor Donețk și Luhansk.

Prim‑adjunctul ministrului ucrainean de Externe, Serghei Kisliția, a avertizat însă împotriva „denaturării” poziției americane și a spus că SUA „rămân pe deplin implicate în procesul de pace”. El a subliniat că echipele „se ascultă cu atenție” și că poziția Ucrainei este „foarte clară”, respingând afirmațiile surselor anonime.

După întâlnirea cu emisarii americani, Zelenski a fost primit de președintele german Frank‑Walter Steinmeier la Palatul Bellevue, a relatat postul public Suspilne.