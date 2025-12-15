Descoperirea tragică

Echipajele de urgență au fost chemate în jurul orei 15:30 (ora locală) la reședința cuplului, după ce un apel la serviciile de salvare a raportat că ar fi nevoie de asistență medicală. La sosirea lor, a fost descoperit un bărbat de aproximativ 78 de ani și o femeie de circa 68 de ani fără semne vitale. Identitatea celor doi a fost confirmată ulterior ca fiind Rob Reiner și soția sa, Michele Singer Reiner.

Conform surselor apropiate anchetei, victimele prezentau răni compatibile cu lovituri de cuțit, iar poliția tratează cazul ca o aparentă omucidere. Detectivele de la Robbery-Homicide Division a Departamentului de Poliție din Los Angeles (LAPD) au preluat investigarea situației, însă, până în acest moment, nu a fost anunțat oficial un suspect.

Familia și reprezentanții cuplului au transmis un comunicat prin care își exprimă profunda durere și solicită respectarea intimității în aceste momente dificile.

Cine a fost Rob Reiner?

Rob Reiner s-a impus ca o figură emblematică în industria filmului american, cu o carieră care a acoperit mai multe decenii. El și-a început drumul artistic ca actor, devenind cunoscut pentru rolul său din sitcomul clasic All in the Family, unde îl interpreta pe Mike “Meathead” Stivic.

Ulterior, Reiner a devenit unul dintre cei mai apreciați regizori de la Hollywood, având la activ filme devenite clasice ale cinematografiei precum When Harry Met Sally…, Stand by Me, The Princess Bride, A Few Good Men și This Is Spinal Tap. Proiectele sale au influențat generații întregi de spectatori și cineaști.

Pe lângă activitatea în film, el s-a remarcat și ca activist politic și social, implicându-se în numeroase campanii civice și susținând diferite cauze publice.

Etapa investigației

Până la această oră, anchetatorii au confirmat că moartea cuplului este tratată în prezent ca un caz de omucidere, iar detaliile finale privind cauzele exacte vor fi stabilite pe măsură ce ancheta înaintează.

Cazul a șocat comunitatea de la Hollywood și publicul din întreaga lume, mulți colegi de breaslă și admiratori exprimându-și condoleanțele și regretul pentru pierderea neașteptată a unuia dintre cei mai influenți regizori ai generației sale.