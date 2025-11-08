Este considerat una dintre personalitățile maori cele mai influente din industria de divertisment.





Cineastul a devenit cunoscut la Hollywood în 1994 grație lungmetrajului "Once Were Warriors" (1994), o poveste despre violență și sărăcie în sânul unei familii maori din Noua Zeelandă. Tamahori a realizat în 1995 primul său film american, "Mulholland Falls", cu Nick Nolte și John Malkovich în rolurile principale.





Tamahori, care a regizat și episoade din serialul "The Sopranos", era specializat, în ceea ce privește producțiile pentru marele ecran, în filmele de acțiune.





În anul 2002, a regizat "Die Another Day", un film din franciza "James Bond" și care îl are în distribuție pe Pierce Brosnan în rolul agentului 007 și pe Halle Berry, în rolul partenerei acestuia.



Actorul Temuera Morrison, care a interpretat rolul principal în "Once Were Warriors", i-a adus un omagiu sâmbătă acestui "om extraordinar". "E de ajuns să vedem numărul de maori care s-au lansat în această industrie, numărul de maori pe care i-a recrutat grație audițiilor sale", a declarat actorul la Radio New Zealand.

