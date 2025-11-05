În ultimele zile din viață, Emeric Ienei a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. Ca fotbalist, Emeric Ienei a evoluat pentru echipe, precum UTA Arad, Steaua București și Kayserispor, în Turcia.

Regretatul Emeric Ienei a fost artizanul celei mai mari performanțe din fotbalul românesc. În primăvara anului 1986, marele antrenor român a fost pe bancă la triumful Stelei în Cupa Campionilor Europeni, antrenând fotbaliști de legendă, precum Duckadam, Lăcătuș sau Boloni.

Cine a fost Emeirc Ienei

Autor al celei mai mari performanţe din fotbalul românesc, Emeric Alexandru Ienei (Imre Sándor Jenei), s-a născut la 22 martie 1937, în localitatea Agrişu Mic, judeţul Arad.

Ca jucător (mijlocaş defensiv) a evoluat la: Flamura Roşie Arad (1955-1956), Steaua Bucureşti (1957-1969) și Kayserispor (Turcia, 1969-1971). Are 254 de meciuri şi şapte goluri marcate pentru Steaua.

Trei titluri de campion al României și patru cupe, ca jucător al Stelei

În perioada în care a jucat la Steaua, Emeric Ienei a cucerit trei titluri de campion al României (1959-60, 1960-61, 1967-68) şi patru Cupe ale României (1962, 1966, 1967, 1969). A participat cu echipa naţională la Jocurile Olimpice de Vară din 1964, din Japonia, unde România s-a clasat pe locul al cincilea.

Are şase selecţii pentru România, însă nu a marcat niciodată pentru echipa naţională. Ca antrenor a pregătit: Steaua (1975-1978, 1983-1984, 1984-1986, 1991, 1993-1994, 1998-2000), FC Bihor (1978-1979), CS Târgovişte (1981-1982), FC Fehervar (Ungaria, 1993), Panionios (Grecia, 1996-1996), Universitatea Craiova (1996), România (1986-1990, 2000), Naţionala Ungariei (1992-1993), câştigând turneul internaţional Cupa Kirin (Japonia).

Cinci titluri, patru cupe, în România și Cupa Campionilor Europeni

A câştigat ca antrenor cinci titluri, patru Cupe ale României şi Cupa Campionilor Europeni, toate cu Steaua Bucureşti. În cele 49 de partide ca selecţioner, România a obţinut 22 de victorii, 13 egaluri şi 14 înfrângeri, golaveraj 77-56.

A condus România la două turnee finale, Cupa Mondială din 1990 şi EURO 2000. A izbutit să califice în 1989 prima reprezentativă de fotbal, după două decenii, la o Cupă Mondială şi chiar să o aducă la un pas de sferturile de finală, fiind eliminată în optimi de Irlanda, după executarea loviturilor de la 11 metri.

A fost secretar de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului (1997-1998). La 8 mai 1998, colonelul în retragere Emeric Ienei din Ministerul Apărării Naţionale a fost înaintat la gradul de general de brigadă (cu o stea).

Din iunie 2000, se retrage din activitatea de antrenor, fiind ulterior preşedinte al FC Bihor Oradea. A continuat să lucreze pentru Federaţia Română de Fotbal. A fost decorat în martie 2008 cu Ordinul "Meritul Sportiv" Clasa a II-a cu baretă. La 9 martie 2017, a fost decorat de către preşedintele Klaus Iohannis cu Ordinul "Steaua României", potrivit Administraţiei Prezidenţiale.