Frigiderele răcesc printr-un circuit închis care include: un compresor ce presează gazul refrigerant, un condensator ce elimină căldura în exterior și un evaporator, adică elementul rece din interior. Aerul cald din frigider se răcește atunci când trece peste evaporator și revine în circulație.

Modelele moderne au sistem de auto-dezghețare No‑Frost, însă frigiderele mai vechi necesită dezghețare manuală atunci când stratul de gheață devine prea gros.

Problema apare, de obicei, astfel: fiecare deschidere a ușii aduce aer cald și umiditate. Dacă aparatul nu ajunge la temperatura corectă, vaporii de apă se depun pe pereții reci și se formează gheață. În timp, compresorul funcționează continuu, termostatul nu mai identifică corect temperatura, iar alimentele se pot altera din cauza circulației deficitare a aerului.

Motivele pentru care frigiderul îngheață iarna

Există câteva cauze principale pentru formarea gheții în interior, mai ales în sezonul rece:

Temperatura setată: Roțița de reglaj a temperaturii este esențială. Frigiderul trebuie să fie între 2 și 4 grade Celsius sau între 3 și 5 grade Celsius. O temperatură prea joasă favorizează apariția gheții.

Senzor sau termostat defect: Dacă termostatul nu funcționează corect, frigiderul se poate răci excesiv sau se poate încălzi prea mult, iar în primul caz gheața este inevitabilă.

Așezarea alimentelor: Dacă recipientele sunt plasate aproape de peretele din spate, aerul nu mai circulă și se formează pete sau „flori” de gheață.

Garnituri slăbite: În lipsa unei etanșări corecte, frigiderul răcește mai mult decât trebuie și apare stratul de gheață.

Sistem No-Frost defect: La modelele mai avansate, un sistem No-Frost defect poate duce la acumularea continuă a gheții.

Temperatura ideală în frigider

Pentru a preveni apariția gheții și a menține alimentele proaspete, temperatura optimă este între 2 și 4 grade Celsius. Sub 0 grade, vaporii de apă se condensează și îngheață, afectând alimentele, iar peste 5 grade există riscul dezvoltării bacteriilor, precum Listeria sau Salmonella.

Este recomandat să verifici periodic temperatura cu un termometru pus într-un pahar cu apă în centrul rafturilor.

Soluții pentru a preveni apariția gheții

Poți reduce riscul ca frigiderul să înghețe dacă urmezi câteva reguli simple:

Reglează termostatul corect: Păstrează temperatura la maximum 4 grade Celsius, vara poți să scazi cu 2 grade. Dacă aparatul are scale de la 1 la 5 sau 1 la 7, alege nivelul 3 sau 4 în funcție de sezon. Nu bloca aerul și nu supraîncărca frigiderul.

Evită introducerea alimentelor calde și deschiderea frecventă a ușii: Aceste obiceiuri provoacă variații de temperatură și favorizează formarea condensului, potrivit sursei.

Curăță garniturile ușii: O dată pe săptămână curăță garnitura, iar lunar curăță interiorul cu apă și oțet.

Întreține condensatorul: Aspiră și curăță condensatorul din spate, astfel încât să nu fie împiedicată evacuarea aerului cald.

Poziționare corectă: Frigiderul trebuie să fie la cel puțin 10 centimetri de perete și departe de surse de căldură.