INGREDIENT:

- 1 kg carne de porc (ciolan, gât sau piept)

- 300 g slănină (opțional, pentru un gust mai bogat)

- 200 g ceapă

- 6-8 căței de usturoi

- 2-3 frunze de dafin

- 1 linguriță boabe de piper

- 1 linguriță sare

- 1 linguriță piper măcinat

- ½ linguriță măghiran uscat

2 litri apă

membrană naturală

2 linguri oțet (pentru a curăța vezica)

MOD DE PREPARARE:

Tăiați carnea de porc și slănina în bucăți mari. Într-o oală mare, adăugați apa, carnea, slănina, ceapa tăiată în sferturi, frunzele de dafin, boabele de piper și sarea. Fierbeți la foc mediu timp de 2-3 ore, până când carnea devine fragedă.

În timp ce carnea fierbe, curățați vezica de porc cu apă rece și oțet, apoi lăsați-o să se usuce. Aceasta va fi utilizată pentru a umple toba.

Odată ce carnea este fiartă, scoateți-o din oală și lăsați-o să se răcească puțin. Tăiați carnea și slănina în bucăți mici și pasați-le cu usturoiul zdrobit. Adăugați piperul măcinat și măghiranul, amestecând bine.

Umpleți vezica de porc cu amestecul de carne, având grijă să nu o umpleți prea tare, deoarece se va extinde la fiert.

Legați bine deschiderea vezicii cu sfoară alimentară.

Așezați toba într-o oală mare cu apă și fierbeți la foc mic timp de 1-2 ore. Asigurați-vă că apa nu fierbe prea tare pentru a evita spargerea vezicii.

După fierbere, scoateți toba din apă și lăsați-o să se răcească complet. Așezați-o într-un loc rece, unde se va întări. Este ideal să o țineți la frigider.

Toba de casă se servește, de obicei, tăiată în felii subțiri, ca aperitiv, alături de murături, pâine proaspătă și, bineînțeles, un pahar de vin roșu. Este un preparat care aduce bucurie și nostalgie, perfect pentru mesele festive și ocaziile speciale.

Tobă de casă este un adevărat deliciu al tradiției românești, iar rețeta de pe vremea bunicilor noștri ne amintește de importanța reținerii tradițiilor culinare. Prepararea acestei delicatese este o modalitate minunată de a aduce familia împreună și de a celebra legăturile strânse care ne unesc. Așadar, nu ezitați să încercați această rețetă acasă și să vă bucurați de gustul autentic al tobei de casă!