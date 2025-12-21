Motivul pentru care producătorii recomandă să lași ușa puțin întredeschisă este simplu: după spălare rămâne umezeală în cuvă, în pliurile garniturii de cauciuc și în sertarul de detergent. Dacă închizi imediat, umiditatea stă „închisă la cald” și în timp apare mirosul acela specific de mucegai, pe care îl simți uneori chiar și pe hainele proaspăt spălate.

Problema apare când ușa rămâne mult timp deschisă, mai ales dacă mașina stă într-un hol, baie, debara sau subsol, adică în spații unde se adună ușor praf, păr de animale, scame, polen și particule fine din casă. Toate acestea intră în interior și se așază fix în zonele unde mai există urme de umezeală sau reziduuri de detergent. Iar combinația asta devine „hrana” perfectă pentru bacterii, depuneri și, în cazuri mai serioase, mucegai.

Cu alte cuvinte, aerisești ca să previi mirosul, dar dacă exagerezi cu aerisirea, riști să creezi exact condițiile care îl aduc înapoi.

Primul efect e cel mai banal, dar și cel mai enervant: în interior se depune o peliculă fină de praf și scame. În timp, ajungi să ai un „film” gri pe cuvă, pe garnitură și în sertarul de detergent. La următoarea spălare, o parte din mizeria asta se amestecă cu apă și se poate transfera pe rufe sau se poate lipi în zone greu accesibile, unde se întărește și devine dificil de curățat.

Al doilea efect ține de igienă. Praful, reziduurile de detergent și umezeala rămasă după spălare pot favoriza apariția mirosurilor și a depunerilor, inclusiv în garnitură. Iar când garnitura începe să prindă pete și miros, de multe ori nu mai scapi ușor doar cu un ciclu de curățare.

Mai există și partea de uzură: o ușă lăsată mult timp într-o anumită poziție poate pune tensiune pe balamale și poate forța garnitura să stea „trasă” într-o direcție. Nu e un dezastru peste noapte, dar în timp poate contribui la deformări, mici fisuri sau închideri mai slabe. Iar dacă ai copii mici în casă, ușa lăsată deschisă poate deveni și un risc: curiozitatea îi face pe cei mici să bage mâna sau chiar să încerce să intre în cuvă.

Varianta practică e una foarte simplă: după spălare, șterge rapid cu o cârpă curată umezeala vizibilă din garnitură și de pe marginea ușii, mai ales în pliuri, unde apa stă ascunsă. Apoi lasă ușa și sertarul de detergent întredeschise pentru o perioadă scurtă, cât să se evapore restul umidității.

În majoritatea caselor, una-două ore sunt suficiente. După aceea, închizi ușa și ai rezolvat problema fără să lași mașina să adune praf și scame. Dacă mașina e într-o zonă cu mult praf sau ai animale de companie, regula asta devine și mai importantă.

În plus, ajută enorm o curățare periodică: o dată pe lună, un ciclu „gol” la temperatură mai ridicată (de exemplu 60°C, dacă mașina permite și dacă ai un program de igienizare) și o verificare rapidă a garniturii pentru depuneri. Nu e vorba de obsesie, ci de o rutină de câteva minute care îți poate prelungi viața mașinii și îți păstrează hainele cu adevărat curate, nu doar „parfumate”.