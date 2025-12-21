”În România, conform Constituţiei şi legislaţiei, există două feluri de referendum, un referendum la nivel naţional, pe care îl poate provoca preşedintele, după consultarea Parlamentului, şi asta trebuie ţinut minte. Deci, după consultare poate să întrebe, să cheme poporul să îşi exprime voinţa cu privire la o problemă de interes naţional. Şi alt referendum de interes local este în UAT-uri, în comune, în oraşe, în judete şi aşa mai departe. Deci, nu avem, spre regretul preşedintelui, probabil, referendum pe meserii. Nu avem aşa ceva în România. Nu ştiu cum au gândit cei de la Cotroceni să facă acest referendum, dar nu este posibil, n-au cum”, a spus fostul judecător CCR Augustin Zegrean la un post de televiziune, potrivit sursei.

Fostul judecător a explicat că nu poţi să întrebi judecătorii dacă lucrează din interesul ţării sau din interes propriu, pentru că, dacă voia să facă o consultare în rândul judecătorilor, putea să o facă, în alt fel, dar nu ca referendum.

”CSM asigură, în primul rând, independenţa judecătorului, pentru asta a fost înfiinţat el, şi rezultatul pe care îl doreşte preşedintele nu se poate obţine prin consultare, pentru că, tot potrivit legii, şi cred că asta ne interesează, ce spune legea, Consiliul Superior al Magistraturii nu poate fi revocat. Pot fi revocaţi judecători, membri ai CSM, dar procedura este foarte complicată, foarte greoaie, după cum am şocotit aşa, ar dura cam un an de zile o procedură de eliminare din funcţie a unui judecător. Dar să-i scoţi pe toţi de acolo, de urgenţă, cum spune preşedintele, nu este posibil. Dacă respecţi legile.

Dacă nu respecţi legile, dai lege, dai o ordonanţă, ca acum e moda ordonanţelor, sau un nou pachet, să-ţi dea un pachet prin care să-ţi spună că toţi aceşti membri ai CSM trebuie să plece. Nu ştiu unde se va ajunge, pentru că va trebuit găsit un alt Consiliu, după aceea”, a mai comentat el.

Cât despre discuţia pe care şeful statului urmează să o aibă luni, cu magistraţii, Augustin Zegrean a spus că aceasta este ”informală, în afara Constituţiei şi în afara legii”.

”Preşedintele, prin Constituţie, este membru al CSM, fără drept de vot, dar dacă participă la şedinţă, el conduce acea şedinţă. Din câte ştiu, nu a participat încă la nicio şedinţă. Acolo ar putea să-şi exprime dorinţele şi voinţele, şi, eventual, dacă CSM ar constea necesar să organizeze o astfel de consultare, ar putea să o facă. Au ei regulile lor şi ar putea să o facă”, a explicat Zegrean.

Întrebat dacă este vorba de o ingerinţă a preşedintelui în justiţie, Augustin Zegrean a răspuns: ”Preşedintele este un om politic, din câte ştiu eu, şi nu ţine de fişa postului preşedintelui. Atribuţiile preşedinte sunt prevăzute în Constituţie. Poate să facă exact cât scrie acolo. Nici mai mult, nici mai puţin. Nimeni nu-i poate da alte atribuţii decât Constituţia”.