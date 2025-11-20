„Știu că au jucători buni. Toate echipele sunt la același nivel, nu este o problemă. Știm să jucăm cu o astfel de echipă”, a punctat Lucescu.

El a subliniat că mulți dintre jucătorii turci pe care îi va întâlni la baraj au fost promovați în perioada când el antrena naționala Turciei, între 2017 și 2019, ceea ce îi oferă un avantaj în cunoașterea adversarului.

„Îi cunosc foarte bine. La ultima lor evoluție, cu Spania, erau șase jucători care au debutat cu mine. Eu îi cunosc foarte bine, acum 4-5 ani, când erau tineri. Turcia trece printr-un moment bun. Noi, în aceste patru luni, trebuie să ne ridicăm nivelul, jucătorii prin intermediul cluburilor”, a subliniat selecționerul României.

Selecționerul a apreciat că toate echipele din prima urnă, din care a făcut parte și Turcia, erau de același nivel, astfel că rezultatul barajului nu putea fi altul.

În ceea ce privește atmosfera din meciul din deplasare, Lucescu a avertizat că va fi una „incendiară”, dar România are experiența unor astfel de confruntări după meciul cu Bosnia.

„Nu putem discuta despre șanse. Meciurile se joacă. Nu va fi ușor, va fi o atmosferă incediară. Deja avem o experiență meciul cu Bosnia. Ospitalitatea va fi diferită. Nu e vorba de ghinion, vom vedea meci cu meci”, a precizat Lucescu.

„Nu putem discuta despre șanse, meciurile se joacă pe teren. Va fi greu, dar sper ca echipa mea să fie la un nivel ridicat”, a concluzionat antrenorul.

În cazul unei calificări în finala barajului, România ar urma să joace tot în deplasare, cu Slovacia sau Kosovo.