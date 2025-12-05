Toate acestea arată o disperare ca Nicușor Dan să aibă o relație cu americanii.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, ministrul „rezist” de la Externe, împreună cu concubina lui Nicușor Dan, trag sfori pentru a-i îndeplini președintelui visul american, și anume întâlnirea cu Donald Trump. Potrivit unor surse, aceștia ar organiza o masă la Mar-a-Lago pe sume uriașe, la care ar participa zeci de persoane, inclusiv 12 republicani. Știm că Nicușor Dan își pregătește încă de la începutul mandatului o întâlnire cu Donald Trump, asta deși până acum nu a venit nicio invitație oficială din partea președintelui american.

Trebuie reamintit și felul în care a ajuns Victor Ponta să se întâlnească cu Donald Trump la Mar-a-Lago. Fostul candidat la prezidențiale a transmis că a ajuns la reședința președintelui SUA la invitația unui prieten, însă la acel moment Donald Trump mai mult l-a ignorat pe Ponta, iar acesta povestea că a fost o discuție destul de superficială între cei doi.