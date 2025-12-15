Zelenski, cinci ore de negocieri la Berlin. Ce s-a decis?

Volodimir Zelenski, dispus să renunțe la aderarea la NATO

Trimisul special pentru pace al Statelor Unite ale Americii, Steve Witkoff, a declarat că s-au înregistrat progrese uriașe în urma întâlnirii cu Volodimir Zelenski cu privire la planul de pace în 20 de puncte. Consilierul lui Zelenski a transmis că președintele va comenta discuțiile ulterior.

Zelenski a confirmat că este dispus să renunțe la obiectivul aderării Ucrainei la NATO în schimbul unor garanții de securitate din partea Occidentului. Ministrul de Externe al Germaniei a declarat că rămâne de văzut în ce măsură această declarație se va adeveri și ce condiții prealabile trebuie îndeplinite.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a găzduit discuțiile de pace. Potrivit unor surse, și alți lideri europeni sunt așteptați în Germania chiar în această seară pentru consultări suplimentare.