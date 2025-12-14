"Este exact așa cum v-am spus: centrele din Albania vor funcționa", le-a declarat Meloni susținătorilor săi la un eveniment al Fratelli d"Italia de duminică, de la Roma.



Meloni a făcut referire la un acord în cadrul UE privind o înăsprire a combaterii migrației. Statele membre UE au convenit recent la Bruxelles să crească presiunea asupra solicitanților de azil refuzați și să-i deporteze mai eficient.



Centrele de deturnare din afara UE ar urma de asemenea să fie posibile în viitor, inclusiv în Albania. Totuși, aceste planuri trebuie să primească aprobarea finală, notează dpa.



Planul guvernului italian de a-i returna pe solicitanții de azil respinși pe scară mare, chiar înainte de a pune piciorul pe teritoriul Italiei, nu a progresat până în prezent, scrie Agerpres.



Externalizarea deciziilor privind solicitările de azil către Albania a fost interzisă de mai multe verdicte ale tribunalelor italiene și europene.

Giorgia Meloni s-a plâns din nou de "verdictele politizate ale sistemului judiciar". Proiectul va funcționa "mulțumită judecătorilor" cu o întârziere de un an și jumătate, a declarat Meloni, citată de Agerpres.



În mod specific, proiectul implica un centru de primire deschis la sfârșitul lui 2024 în orașul port Shengjin din Albania și un centru de deportare asociat în Gjader.



Până în prezent, aceste centre sunt în mare parte goale. Costurile sunt în prezent estimate la circa 130 de milioane de euro pe an. Modelul albanez este unul dintre proiectele pe care coaliția de patru partide a lui Meloni și-a mizat credibilitatea, comentează dpa.

