El i-a numit pe imigranţii somalezi „gunoaie” şi a spus că ar trebui trimişi înapoi acasă, într-o tiradă care a venit în contextul în care administraţia sa a intensificat măsurile de combatere a imigraţiei ilegale a somalezilor fără documente în Minnesota, scrie The Guardian.

Trump a atacat-o în discursul său și pe Ilhan Omar, reprezentanta democrată din Congres care provine din Somalia, dar are cetăţenie americană şi care este foarte critică la adresa guvernului american.

Trump a mai spus că Somalia „pute” şi „nu este bună de nimic”.

„Ei nu contribuie cu nimic. Nu-i vreau în ţara noastră, voi fi sincer cu voi”, a spus el referindu-se la imigranţii somalezi.

El a numit-o pe Omar „gunoi” şi a avertizat: „Vom merge pe un drum greşit dacă vom continua să primim gunoaie în ţara noastră”.

Declarații despre imigrația din Somalia

Președintele american Donald Trump a continuat seria de atacuri împotriva imigranților din Somalia, afirmând că cei care „vin din iad” și „nu fac altceva decât să se plângă” nu ar trebui să fie bineveniți în SUA.

Declarațiile au venit pe fondul unui scandal din Minnesota, unde peste un miliard de dolari ar fi fost plătiți pentru servicii sociale inexistente, prin facturi false emise de americani de origine somaleză.

Reacția lui Ilhan Omar

Democrata Ilhan Omar, vizată frecvent de Trump, a reacționat pe X, spunând că obsesia președintelui pentru ea este „înfricoșătoare” și speră că va primi ajutor psihologic.

Agenda anti-imigrație

Donald Trump şi-a anunţat săptămâna trecută intenţia de a „suspenda definitiv imigraţia din toate ţările din lumea a treia”, după atacul unui refugiat afgan asupra a doi membri ai Gărzii Naţionale, la Washington.

