Statele Unite "abia încep să atace navele traficanților de droguri și să trimită narcoteroriști pe fundul oceanului", a declarat el la Casa Albă în timpul unei ședințe de cabinet deschise presei.



"Am avut o mică pauză pentru că este complicat să găsim nave pe care să le atacăm în acest moment", a adăugat secretarul Apărării.



Din august, Statele Unite și-au consolidat semnificativ prezența militară în Marea Caraibelor, aparent în numele luptei împotriva traficului de droguri, conform Washingtonului, care vizează în special Venezuela, al cărei președinte, Nicolas Maduro, este acuzat că conduce un cartel, scrie Agerpres.



SUA au desfășurat astfel în Caraibe cel mai mare portavion al lor, precum și o flotilă de nave de război și avioane de vânătoare, ca parte a acestor operațiuni antidrog.



În total, Statele Unite au efectuat atacuri împotriva a peste 20 de nave în Caraibe și Pacific din septembrie, omorând cel puțin 83 de persoane, fără a furniza nicio dovadă că aceste nave ar fi fost implicate în traficul de droguri. Acest lucru a determinat experți și ONU să chestioneze legalitatea operațiunilor.



Departamentul Justiției din SUA susține că aceste operațiuni sunt legale, dar Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a declarat că există "indicii puternice" ale unor execuții "extrajudiciare".



Pete Hegseth este implicat într-o controversă aprinsă după ce Washington Post a dezvăluit că doi supraviețuitori ai unui atac american din septembrie asupra unei nave care transporta presupuși traficanți de droguri, care se agățau de nava lor în flăcări după atacul inițial, au fost uciși într-o a doua salvă pe care secretarul Apărării o autorizase.

După ce inițial a negat existența celui de-al doilea atac, Casa Albă l-a confirmat, explicând că acesta nu fusese ordonat de secretarul Apărării, ci de amiralul care comanda forțele de operațiuni speciale ale SUA.



Marți, Hegseth a declarat că nu a "văzut personal niciun supraviețuitor" al primului atac.



"Nu am văzut personal niciun supraviețuitor (...), deoarece (nava) era în flăcări", a declarat șeful Pentagonului în timpul ședinței de cabinet la Casa Albă, afirmând că a fost martor la primul atac, dar nu a rămas în intervalul în care a fost luată decizia de a se efectua al doilea atac.



Reiterându-și sprijinul pentru amiralul Frank Bradley, desemnat oficial drept autorul ordinului, Pete Hegseth a subliniat, de asemenea, în fața presei existența "ceții de război" care complică luarea deciziilor în afacerile militare.



Legalitatea acestui al doilea atac a fost puternic pusă sub semnul întrebării de atunci, atât în SUA, cât și în străinătate.

