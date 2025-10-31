Printre aceștia se numără Pete Hegseth, Marco Rubio și Stephen Miller, care au ales să locuiască în locuințe militare, plătind chirii calculate de armată la prețuri de piață.

De exemplu, pentru Pete Hegseth, care este căsătorit și are copii, chiria lunară este de aproximativ 4.650 de dolari, reședința sa fiind renovată cu o sumă de 137.000 de dolari înainte de mutare.

Stephen Miller și secretarul de stat Marco Rubio s-au alăturat unei liste tot mai lungi de secretari și consilieri ai cabinetului Trump care au ales să locuiască în locuințe militare, conform The Athletic.

Această decizie vine în contextul unor amenințări recente la adresa președintelui american, care a fost vizat de două tentative de asasinat, precum și într-o perioadă marcată de violență politică, inclusiv împușcarea a doi legislatori democrați în Minnesota și asasinarea lui Charlie Kirk în septembrie.

Deși măsurile sunt legale, ele ar putea genera tensiuni între oficialii politici și conducerea armatei, într-un moment în care relațiile dintre aceste grupuri sunt deja complicate.

Această situație este diferită de primul mandat Trump, când doar câțiva oficiali de rang înalt, precum Jim Mattis și Mike Pompeo, au locuit în astfel de locuințe militare. Mutarea actualilor oficiali este justificată prin preocupările sporite de securitate ca urmare a riscurilor politice și violenței care au crescut în intensitate recent.