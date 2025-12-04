Acestea sunt imaginile care pot să ducă la suspendarea lui Nicușor Dan din funcția de președinte pentru implicarea în campania electorală pentru Primăria Capitalei. Nicușor Dan a apărut în clipul electoral al candidatului USR, videoclip filmat chiar în Palatul Cotroceni.

„Reporter: Ați încălcat sau nu constituția cand l-ați susținut pe Drulă?

Nicușor Dan: Am grijă să nu încalc Constituția, cu regrete de multe ori că trebuie să tac când aș putea să vorbesc”

Prin această declarație, Nicușor Dan confirmă că este conștient de lucrurile care îi sunt interzise de Constitutie, cu toate acestea, președintele nu consideră că filmare lui Cătălin Drulă este o problemă.

„Reporter: Dumneavoastră v-ați mai întâlnit și la Cotroceni, pare o implicare în campanie.

Nicușor Dan: Este un material care a fost filmat într-un spațiu public si pe care au voie așa cum au voie toți care au pus materiale de la acea recepție au voie să folosească.

Sunt sute de materiale care circulă pe internet. Am fost la o recepție și mi-am asumat că sunt în spatiul public.

Reporter: au fost și alti candidați la primărie,înafară de Cătălin Drulă?

Nicușor Dan: Au fost mai multe liste care s-au combinat într-o listă. În ceea ce ăprivește oficialitățile, au fost criterii obiective. Domnul Drulă este vicepreședinte al Camerei.”

Chiar dacă susține că nu încalcă Constitutia, Nicușor Dan a făcut de mai multe ori declarații în care îi atacă direct pe contracandidații rezistului Cătălin Drulă.

”Sunt în situația în care constituția nu mă lasă. Sunt preşedinte, este o luptă electorală şi nu e corect ca eu să intervin sau să spun lucruri precise despre candidaţi. Dar ce pot să spun este că s-a sărit calul la sectoarele din Bucureşti pe relaţia cu mafia imobiliară”, a spus Nicușor Danîn cadrul unui interviu.

Drulă continuă campania la umbra lui Nicușor Dan și continuă narativa cu mafia imobiliară. „Eu voi duce mai departe lupta lui Nicusor Dan”