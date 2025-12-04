Candidatul USR pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, își leagă din nou discursul electoral de figura lui Nicușor Dan, prezentându-se public drept continuatorul actualului șef al statului.

Susținut fățiș de Nicușor Dan, Drulă pare să își construiască mesajul mai degrabă prin raportare constantă la acesta decât printr-un proiect personal clar conturat pentru București. Tema continuității devine astfel axul central al campaniei sale, până în punctul în care propriul mesaj ajunge să se confunde cu cel al primarului general.

Preluarea integrală a discursului despre mafia imobiliară

În aceleași coordonate, Cătălin Drulă a preluat retorica deja consacrată a președintelui și a vorbit, la rândul său, despre mafia imobiliară, folosind aproape același cadru narativ. Mesajul transmis public a fost construit pe ideea luptei împotriva intereselor speculative și a „sistemelor de complicități”, în linie directă cu discursul lui Nicușor Dan din ultimii ani.

Într-un discurs recent, Cătălin Drulă a afirmat:

„Trebuie sa ne gândim bine cui dam acest oraș, vrem să-l dăm pe mâna unui sistem de complicități care l-au furat si l au ținut pe loc? Vrem cartiere de blocuri în centrul orașului? Toți au în spate interesele speculatorilor imobiliari care au fost blocati de la a mutila acest oraș de Nicusor Dan. Mafia imobiliară știe că dacă câștig eu voi duce mai departe lupta lui Nicusor Dan”.

Declarația nu doar că reia temele deja cunoscute ale actualului primar, dar subliniază explicit ideea de continuitate, Drulă prezentându-se ca garant al aceleiași lupte și al aceleiași direcții administrative.

