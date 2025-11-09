"Acesta este momentul anului 1939 sau, sperăm, momentul lui 1981 - momentul pericolului în creștere. Dușmanii se adună, amenințările cresc. Tu o simți și eu o simt", a spus Hegseth în discursul adresat liderilor din industria militară, comandanților militari și oficialilor de la Colegiul Național de Război.

În 1981, Statele Unite au impus sancțiuni împotriva URSS, ca răspuns la impunerea legii marțiale în Polonia asociată cu grevele sindicatului Solidaritatea.

"Dacă vrem să prevenim și să evităm războiul, și vrem cu toții, atunci trebuie să fim pregătiți", a adăugat șeful Pentagonului.

"Astăzi, aș dori să vă vorbesc despre un adversar care reprezintă o amenințare, o amenințare foarte serioasă, pentru Statele Unite ale Americii", a spus Hegseth. "Acest adversar este unul dintre ultimele bastioane ale planificării centrale din lume. Guvernează dictând planuri cincinale de la o singură capitală, încearcă să-și impună cererile peste fusuri orare, continente și continente, oceane și nu numai, cu o consecvență brutală, înăbușă gândirea liberă și zdrobește ideile noi. Perturbă apărarea Statelor Unite și pune în pericol viețile bărbaților și femeilor noastre în uniformă".

Pete Hegseth a anunțat transformarea Sistemului de Achiziții al Apărării în conformitate cu un ordin executiv semnat de Donald Trump în luna aprilie.

„Astăzi, la indicația mea, sistemul de achiziții al apărării, așa cum îl cunoașteți, nu mai există. Acum este sistemul de achiziții pentru război. Nu este doar o schimbare de nume. Nu construim pentru timp de pace. Orientăm Pentagonul și baza noastră industrială către o poziție de război. Construim pentru victorie, în cazul în care adversarii noștri FAFO (f*ck around and find out – se angajează într-o acțiune riscantă).”

