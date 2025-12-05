Premierul Ilie Bolojan a dat ca sigură reluarea furnizării apei potabile pentru oamenii sinistrați din județele Prahova și Dâmbovița.

Permanent e nevoie să asiguri întreținerea, iar dacă nu o faci serios, ajungi la astfel de situații. Îți calculezi riscurile, anunți oamenii. E ca o operație pe care o faci programat. Riscurile sunt mai mici, costurile la fel. În afară de fuga de răspundere, fără să dau note, în mod evident cei care au decis să ia aceste măsuri, comunicând că nu vor fi probleme, înseamnă că vorbim de zona de competență a Apele Române. Se cuvine să mulțumesc tuturor celor care au dat o mână de ajutor zilele acestea. Din această seară târziu oamenii vor avea apă.

„Vinovații trebuie să plătească pentru prejudicii. Lucrările de acest tip se fac peste tot pentru că aceste baraje au nevoie de întreținere, dar se iau măsuri, se analizează alte surse care să înlocuiască temporar. Oamenii sunt anunțați, nu se trezesc seara fără apă în casă.

Când, din cauza unor decizii pentru care nu se iau măsuri și nu se anticipează, trebuie să clarificăm toate procedurile, ca așa ceva să nu se mai întâmplă, pentru cu asta înseamnă instituții care nu colaborează și care nu anticipează, sisteme care se dovedesc puțin funcțională. La Prahova au mai mulți operatori decât toate județele. Au o societate de exploatare a sistemului zonal, care o tratează și o mai transportă puțin. Au HidroPrahova și un operator pentru apa din județ. Acestea sunt la distanțe mici, deficitul dintr-o rețea poate fi compensat, dar e nevoie să colaborăm. În raportul de la Ministerul Mediului nu apar date de la ESZ Prahova și i-am cerut să completeze raportul, ca cel mai târziu miercuri să spunem cine sunt responsabilii.

UPDATE Prahova Principala urgență e să reluăm furnizarea de apă potabilă pentru oameni și agenții economici, a căror blocare ne poate crea alte costuri. Împreună cu autoritățile din Prahova, de toți cei implicați am lucrat să realimentăm oamenii. Am convenit ca in aceasta după amiaza sa fie convocat Comitetul Pentru Situații si de Urgentă ca din aceasta seara sa fie reluată alimentarea cu apă. Nu se va vedea imediat peste tot, ci treptat. Am mandatat reprezentanții autoritățile din guvern să voteze pentru această reluare, pentru ca oamenii să aibă acces la apă cât mai repede. După ce s-a furnizat apă care nu are concentrație de nămol, după ce a ajuns în rezervoarele operatorului este nevoie de 72 de ore ca să vedem dacă apa e potabilă. Am mandatat ca și în zilele următoare să se asigure susținerea acelor localități pentru alimentarea cu apă potabilă prin rezervele de stat”, a declarat Ilie Bolojan.