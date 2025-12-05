Un raport Eurostat arată că ponderea femeilor în Letonia este cu 15,5% mai mare față de bărbați. Diferența este de peste trei ori mai mare decât media Uniunii Europene, potrivit presei locale. În rândul populației de peste 65 de ani, există de două ori mai multe femei decât bărbați, conform World Atlas.

Femeile caută parteneri în străinătate

Publicația britanică The Sun prezintă cazul Daniei, o femeie singură care lucrează la festivaluri și care a spus că 98% dintre colegii ei sunt femei. „Nu e nimic în neregulă cu asta… dar doar pentru un echilibru bun, ai vrea să ai mai mulți bărbați cu care să flirtezi sau să discuți”, s-a plâns ea. „Este pur și simplu mai interesant.” Prietena ei, Zane, a adăugat: „De aceea toate prietenele mele au plecat în străinătate și și-au găsit iubiți acolo.”

Afaceri profitabile cu „soți la cerere”

Puținii bărbați disponibili au transformat situația într-o oportunitate financiară. Ei se închiriază pentru servicii casnice, iar platformele online care oferă „bărbați cu mâini de aur” au devenit extrem de populare. Aceștia pot realiza lucrări de instalații sanitare, tâmplărie, reparații sau montarea unui televizor pe perete. Pe remontdarbi.lv, utilizatorii pot găsi aproape orice tip de serviciu.

Cauzele dezechilibrului

Experții explică faptul că bărbații mor mai repede decât femeile din cauza unor obiceiuri nesănătoase. Ei fumează mai mult, sunt supraponderali și chiar obezi. Potrivit World Atlas, „Bărbații sunt de trei ori mai predispuși să fumeze, 31% din populația masculină fumează, comparativ cu 10% din populația feminină. Bărbații sunt mai predispuși să fie obezi sau supraponderali – 62% dintre ei sunt astfel, comparativ cu 57% dintre femei.”

Fenomenul „soțului îndemânatic” în SUA

Practicile de închiriere a soților nu se limitează la Letonia. În Statele Unite, Laura Young, mamă a trei copii, a devenit virală după ce și-a închiriat soțul altor femei pentru diverse treburi casnice. Firma lor se numește „Închiriază-mi soțul îndemânatic”. James, soțul, oferă servicii precum vopsirea gardurilor, montarea faianței sau instalarea mochetelor, pentru 44 de dolari pe oră. Pentru o zi întreagă, tariful ajunge la 280 de dolari. Ei afirmă că afacerea este atât de profitabilă încât sunt nevoiți să refuze unele oferte de muncă.

