Datele oficiale arată clar amploarea situației: aproape 80% din produsele petroliere comercializate anul trecut în Republica Moldova, adică 748 de mii de tone dintr-un total de 948 de mii de tone, au fost importate din România. În cazul benzinei, procentul este aproape de 100%. În 2024, România a asigurat 99,1% din importurile de benzină (194 mii tone), 74,1% din motorină (515 mii tone) și 69,0% din gaz petrolier lichefiat – aproximativ 39 de mii de tone.

„Cărăușii” de carburanți, noua afacere de la graniță

Diferențele de preț au dat naștere unei adevărate industrii. În prezent, un litru de benzină sau motorină costă în Republica Moldova până în 7 lei, în timp ce în România prețul ajunge la aproximativ 10 lei pe litru. În acest context, tot mai mulți români traversează granița pentru a cumpăra carburant mai ieftin, pe care îl revând ulterior în țară.

Așa au apărut așa-numiții „cărăuși” de carburanți, persoane care fac două sau chiar trei drumuri zilnic pentru a aduce benzină și motorină din Republica Moldova. Aceștia cumpără combustibilul cu 7 lei pe litru și îl vând în România cu aproximativ 8 lei, obținând un profit net zilnic de 300-400 de lei.

Un paradox care ridică semne de întrebare

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât românii ajung să cumpere mai ieftin combustibil provenit chiar din România, dar revândut peste graniță la un preț mai mic. Fenomenul scoate în evidență diferențele de piață și mecanismele economice care permit astfel de situații, transformând granița într-un punct-cheie pentru un comerț neobișnuit, dar tot mai răspândit.

