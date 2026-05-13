Alunecare de teren pe DN10, în județul Buzău: traficul spre Brașov, afectat - FOTO

O alunecare de teren care s-a produs miercuri dimineață în dreptul localității Gura Siriului din județul Buzău a afectat parțial circulația pe DN 10, drumul care facilitează legătura dintre acest județ și Brașov, din cauza ploilor din ultimele ore mai mulți copaci și pământ alunecând de pe versanți pe suprafața carosabilă.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRPD) Buzău, drumarii au acționat pe DN 10, km 79+500, la Gura Siriului, pentru eliberarea carosabilului, după o viitură produsă în urma precipitațiilor abundente.

"Echipele de intervenție sunt mobilizate pe DN 10, km 79+500 (dreapta), pe raza localității Gura Siriului. În urma unei viituri, s-au depus aluviuni pe partea carosabilă, iar drumarii acționează cu utilaje specifice pentru curățarea și eliberarea drumului.

Vă rugăm să adaptați viteza la condițiile de drum și să manifestați răbdare în tranzitarea sectorului afectat", se arată într-un mesaj transmis miercuri dimineață pe Facebook de reprezentanții DRPD Brașov.