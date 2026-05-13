Record de gaz rusesc în Europa, în ciuda sancțiunilor: țara europeană care a cumpărat cel mai mult

Uniunea Europeană a importat în primul trimestru din 2026 o cantitate record de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia, în creștere cu 16% față de anul trecut, arată un studiu IEEFA. Franța, Spania și Belgia au fost principalii cumpărători, în timp ce dependența Europei de GNL rusesc rămâne ridicată, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Importurile de GNL din Rusia către Uniunea Europeană au atins în primele trei luni ale anului 2026 cel mai înalt nivel de după 2022, anul declanșării războiului din Ucraina, potrivit unui studiu realizat de Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) și citat de AFP.

În total, UE a achiziționat 6,9 miliarde de metri cubi de GNL rusesc, cu 16% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Franța a fost cel mai mare importator, urmată de Spania și Belgia. Tendința a continuat și în aprilie, când importurile europene au crescut cu încă 17%, a precizat IEEFA.

După invazia Ucrainei, Europa a încercat să își reducă dependența de gazul rusesc transportat prin conducte, orientându-se masiv către GNL. În 2025, 45% din importurile de gaz ale UE proveneau din GNL, restul fiind livrări prin conducte, potrivit Comisiei Europene. Cu toate acestea, Rusia rămâne al doilea furnizor de GNL al blocului comunitar, deși Bruxelles-ul a stabilit ca obiectiv oprirea completă a importurilor de gaz rusesc până în toamna lui 2027.

În paralel, Europa a crescut semnificativ importurile de GNL din Statele Unite, mai ales după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. IEEFA estimează că SUA sunt „pe cale să devină principalul furnizor de gaz al continentului în 2026”.

În primul trimestru, Norvegia a rămas principalul furnizor de gaz al UE, cu o cotă de 31%, urmată de Statele Unite (28%) și Rusia (14%), incluzând atât GNL, cât și gazul transportat prin conducte.

Ana Maria Jaller-Makarewicz, analist IEEFA, avertizează că trecerea accelerată la GNL nu a adus stabilitatea dorită: „GNL-ul a devenit călcâiul lui Ahile al strategiei de securitate energetică a Europei”, expunând continentul la prețuri ridicate și riscuri suplimentare de aprovizionare.

Potrivit estimărilor, până în 2028, UE ar putea ajunge să își acopere 80% din importurile de GNL din Statele Unite.